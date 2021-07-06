Uğur'a büyük şok! 0:00 / 0:00

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Bir baba kızın yüreklere dokunan hikayesini konu alan 'Kahraman Babam'ın dün akşam ekranlara gelen beşinci bölümünde Uğur, Yonca'dan aldığı telefon sonucu adliyeye koştu. Üç hafta uzaklaştırma ve tedbir kararının alındığını öğrendiğinde öfkesine hakim olamadı. Yonca ise kızından tek bir an bile ayrı olmak istemeyen Uğur'a destek oldu. Bu sırada onları izleyen ve öfkelenen Emre'nin ne yapacağı ise kafalarda soru işareti yarattı.

İşte o anlar;

ZEHRA, UĞUR'U TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

'Kahraman Babam'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde Ömrüm'ün Uğur tarafından kaçırıldığı yalanını ortaya atan Zehra, polislerle birlikte onu bulmak için harekete geçti. Her şeyden habersiz babasıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Ömrüm ise eve polislerin gelmesiyle büyük bir şok yaşadı. Zehra'nın oyunu sonucu kızını kaçırmakla suçlanan Uğur öfkesine hakim olmakta zorlanınca gözaltına alındı. Babasının götürülmesini istemeyen Ömrüm'ün çaresiz yakarışları ise ekran başındaki izleyicilerin yüreklerine dokundu.

Ömrüm'ün gözyaşları;

MENEKŞE'NİN İSYANI İZLEYENLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Hayırlı bir iş için kapısına gelen Adalet'i, Menekşe ile ilgili anlattıklarıyla şaşkınlığa uğratan Ayşe, gençlerin birlikteliğini zora soktu. Annesi Adalet'ten duyduklarına inanamayan İlker, tam bu sırada Menekşe ve Furkan'ı gördü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İlker'in tavrı karşısında yıkılan Menekşe, işiyle ilgili söylediği yalanı da babasına itiraf etti. Kızını yalan söylemeye mecbur bıraktığı gerçeğiyle yüzleşen Tolga'nın Menekşe ile konuşması duygusal anlara sahne oldu. Annesinin yalanları yüzünden İlker'le ayrılık noktasına gelen Menekşe ise büyük bir çıkmaza girdi. Zehra tarafından dağıtılan Ömrüm'ün odasını toplayan Uğur ve Yonca, birbirlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı; bu zor günlerinde Uğur'un destekçisi yine Yonca oldu. Babası ile Zehra arasında sıkışıp kalan Ömrüm, yaşanan olaylarla ilgili savcıya ifade verdi. Ömrüm'ü kaybetme korkusu yaşayan Zehra düşük yaptı. Bir daha çocuğunun olmayacağı gerçeğiyle baş etmeye çalışan Cem ise yıkıldı. Yaşadıkları Zehra ve Cem'in büyük bir bedel ödemesine neden oldu.

Menekşe'nin isyanı;

UĞUR, TUFAN'IN BAĞLANTILARININ PEŞİNDE

Yavuz, kundaklama işinden kalan tüm pürüzleri çözmek için Mazlum'un ifadesini değiştirmesini istedi. Mazlum, çocuklarını sefalet dolu hayatlarından kurtarmak için Yavuz'un para teklifini kabul ederek, fabrikayı yaktığını söyledi. Mazlum'un ifadesini değiştirdiğini duyan Uğur, yaşadığı hayal kırıklığıyla Mazlum'dan hesap sordu ancak başarılı olamadı. Bu durum karşısında daha da hırslanan Uğur, çeteyle bağlantı kurabileceği yerin kebapçı olduğunu keşfetti ve Şeref'in karşısına çıktı. Şeref kendini açık ederken Uğur, doğru yolda olduğunu bir kez daha anladı.

TOLGA KUMANDAN VE AİLESİ YAVUZ'UN EVİNDE

Tolga'yla henüz işi bitmeyen Yavuz, aralarındaki samimiyeti arttırmak niyetiyle Menekşe ve ailesini akşam yemeğine davet etti. Menekşe'nin yanında çalıştığı aileyle tanışmaya giden Tolga Kumandan ve ailesi, karşılarında Yavuz'u buldu. Kızının Yavuz'un yanında çalıştığını o an öğrenen Tolga, büyük bir şok yaşadı. Ayşe, Furkan'ın verdiği kolyeyi takması için Menekşe'yi zorladı. Kendi kolyesini Menekşe'nin boynunda gören Gönül ise Menekşe'yi hırsızlıkla suçladı. Altta kalmayan Ayşe, kolyenin Furkan tarafından hediye edildiğini söyleyerek Gönül'ü şaşırttı.

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kahraman Babam'ın yeni bölümünün hemen ardından altıncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Umudunu kaybetmeyen Uğur'un, Ömrüm'ün odasını hazırladığı tanıtımda dert yandığı Yonca, bir kez daha yanında olduğunu gösteriyor. Ömrüm'ü kaybetme korkusu yaşayan Zehra, Uğur ve Yonca'nın birbirlerine aşık olduğunu iddia ederken Cem, Yonca için verdiği itiraz dilekçesiyle izleyenleri şaşırtıyor. Baba-kızın birlikte vakit geçirdiği keyifli anlarda ise Ömrüm'ün mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Kahraman Babam'ın 6. Bölüm Tanıtımı;

Kahraman Babam, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!