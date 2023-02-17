Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; kurtarma anları kamerada (3)

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ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Kahramanmaraş'ta, Ebrar Sitesi enkazında iş makinesi çalıştığı sırada yandaki binanın kolonuna çarpması sonucu çökme riski oluştu. Risk nedeniyle enkazdaki çalışmalar durduruldu.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-17 15:46:16



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