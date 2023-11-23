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        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı

        KAHRAMANMARŞ´tabir düğünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Azat G. (16), silahla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:10
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        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        KAHRAMANMARŞ´tabir düğünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Azat G. (16), silahla yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Haydarbey Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yapılan düğünde taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Azat G., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polislerin olay yerine gitmesiyle taraflar dağılırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Azat G., ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Azat G.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis olay yerinde inceleme yaparken, Azat G.´yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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