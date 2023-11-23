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        Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları görev yaptıkları okullarda yaşatılıyor

        TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen Ayşen İlboğa ile Ayşe Ela, görev yaptıkları okulda sevgiyle yad ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:03
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        Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları görev yaptıkları okullarda yaşatılıyor
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        TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen Ayşen İlboğa ile Ayşe Ela, görev yaptıkları okulda sevgiyle yad ediliyor.

        Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Ayşe Ela ile 35 yaşındaki Ayşen İlboğa, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybetti.

        Meslektaşlarının isimlerinin okullarında yaşatılması için harekete geçen okul yönetimi, Ela ve İlboğa'nın fotoğrafını şehit öğretmenler için oluşturulan panoya astı, kişisel eşyalarını da okulun koridorunda oluşturulan özel cam masada sergileme kararı aldı.

        Öğretmenlerin okulda görev yaptıkları esnada kullandıkları kalemlerden, kahve fincanına, ders notlarından öğrencilerin öğretmenleri için kaleme aldığı duygu yüklü şiirlerin bulunduğu alanı görenler öğretmenleri rahmetle yad ediyor.

        Ayrıca okuldaki öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla okul bahçesinde Ayşe ve Ayşen öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı "Şehit Öğretmenler Çeşmesi"ne koşarak su içiyor, ellerini ve yüzlerini yıkıyor.

        950 öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdürü Ertuğrul Kayaalp, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Okulda görev yapan 2 öğretmenin depremlerde hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Kayaalp, öğretmenlerin anılarının görev yaptığı okulda yaşatılması adına böyle bir proje yaptıklarını söyledi.

        Ellerinden geldikçe hayatını kaybeden öğretmenleri öğrencilere, vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Kayaalp, şunları kaydetti:

        "Ayşe ve Ayşen öğretmenlerimizin kişisel eşyalarının bir kısmını burada sergilemeye çalıştık. Mesela kahve fincanı, günlük planı, okulda kullandığı bardak ile beresi var. Onlardan bize kalan ufak tefek hatıraları, bizler için önemli olan şeyleri burada sergilemeye gayret ediyoruz. Zaman zaman öğrencilerimiz öğretmenleriyle ilgili bizlerle sohbet etmek istiyorlar. Zaman zaman öğretmenlerimizle paylaştıkları anıları anıları bize anlatıyorlar. Öğrencilerimiz her teneffüs koşarak bahçedeki çeşmeden su içmeyi seviyorlar. Koşarak hızlıca oraya ilerliyorlar. Bundan da biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım'ın geçen yıllardaki gibi çok coşkulu geçeceğini zannetmiyorum biraz buruk geçecek. Öğretmenlerimizin motivasyonunu arttırmaya yönelik faaliyetler yapmaya çalıştık."

        Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Asilsoy, depremde 2 meslektaşını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

        Meslektaşlarının anıları yaşatmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Asilsoy, "Öğretmenlerimizin anılarını, kişisel eşyalarını gördükçe elbette hüzünleniyoruz. Ancak hayat devam ediyor öğretmenlerimizi unutmamak adına elimizden geleni yaptık. Öğrencilerimiz öğretmenlerini özledikçe geliyorlar. Onlardan kalan hatıraları izliyorlar." diye konuştu.

        24 Kasım'ı zor geçireceklerini ifade eden Asilsoy, hayatını kaybeden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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