Kahramanmaraş'ta otoyol tünelinde kaza ve yangın tatbikatı

Kahramanmaraş'taki otoyolda bulunan tünelde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Edebiyat Yolu'nun Mehmet Akif İnan Tüneli mevkisinde Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Senaryo gereği otoyolun Kahramanmaraş istikametinde hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, bu sırada tünel içindeki araçlar alev aldı.

Tatbikatta, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü araçtan sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İtfaiye ekipleri ise müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan yol, tatbikatın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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