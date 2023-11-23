Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta otoyol tünelinde kaza ve yangın tatbikatı

        Kahramanmaraş'taki otoyolda bulunan tünelde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta otoyol tünelinde kaza ve yangın tatbikatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'taki otoyolda bulunan tünelde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

        Edebiyat Yolu'nun Mehmet Akif İnan Tüneli mevkisinde Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

        Senaryo gereği otoyolun Kahramanmaraş istikametinde hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, bu sırada tünel içindeki araçlar alev aldı.

        Tatbikatta, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü araçtan sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İtfaiye ekipleri ise müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

        Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan yol, tatbikatın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Düğünde silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Deprem nedeniyle istihdamın düştüğü Kahramanmaraş desteklerle toparlanıyor
        Deprem nedeniyle istihdamın düştüğü Kahramanmaraş desteklerle toparlanıyor
        Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yükselen afet konutları havadan görüntülen...
        Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yükselen afet konutları havadan görüntülen...
        Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
        Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları görev yaptıkları okulla...
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları görev yaptıkları okulla...
        Kahramanmaraş'ta polisten, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı
        Kahramanmaraş'ta polisten, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı