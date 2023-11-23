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        Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yükselen afet konutları havadan görüntülendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki iki depremden ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:28
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        Depremin merkez üssü Pazarcık'ta yükselen afet konutları havadan görüntülendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki iki depremden ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

        Çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen Pazarcık'taki konutlar, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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