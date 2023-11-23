Deprem nedeniyle istihdamın düştüğü Kahramanmaraş desteklerle toparlanıyor

İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş dünyası, afetin ardından verilen destekler sayesinde eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devlet-millet işbirliğinde başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Deprem öncesi dondurma, tekstil, altın ve metal sektörlerindeki faaliyetleriyle adından söz ettiren Kahramanmaraş, sağlanan desteklerle toparlanma sürecine girdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, ilin Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu, depremlerde ekonomik anlamda ağır yara aldıklarını söyledi.

Deprem öncesi 9 OSB'leri olduğunu ancak 6 Şubat sonrası üçünü birleştirerek 6'ya düşürdüklerini anlatan Buluntu, "Geçen zaman içerisinde yavaş yavaş bu OSB'lerimizde toparlanma mevcut. Ama kapasite oranlarına baktığımız zaman üretimlerimiz şu an yüzde 30-40 seviyelerinde." diye konuştu.

Afetten yaklaşık 30 bin küçük işletmenin olumsuz etkilendiğini, bu işletmelerde 12 bin 500 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Buluntu, bölgenin devlet destekleriyle toparlanmaya başladığını aktardı.

- Deprem öncesine göre istihdamda yüzde 29'luk kayıp var

Kentin zor bir dönemden geçtiğini ve birdenbire her şeyin normalleşmesini beklemediklerini ifade eden Buluntu, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren KMTSO olarak hem sanayicilerimizle hem esnaflarımızla hem ticaret erbabıyla sık sık toplantı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Her türlü sorunu, ilgili bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlarımıza iletiyoruz, birçoğundan da sonuç alıyoruz. Bunların neticesinde kadın girişimlerimize çok ciddi manada destek sağlandı. Yaklaşık 250’yi aşkın kadın girişimciye yönelik destek programı oldu.

Kahramanmaraş'ın en büyük özelliği sanayi kenti olması. Depremden önce 175 bine yakın kayıtlı istihdamımız vardı. Şu an 108 bin seviyesinde. Bu aylarda 115 bin seviyesine ulaşacak. Yani istihdamda yüzde 29'luk bir kaybımız var. Kahramanmaraş'ın sanayi kenti olması hasebiyle de birçok çalışanımız, yani 200 binin üzerinde insanımız o depremin ilk anlarında şehri terk etmiştir. Şimdi yavaş yavaş o toparlanma süreci devam ediyor."

Buluntu, kentin tekstil ve çelik mutfak eşyaları alanında ciddi üretim kapasitesine sahip olduğuna işaret ederek, deprem öncesi Türkiye'deki pamuk ipliği üretiminin yüzde 55'i, çelik mutfak eşyası üretiminin ise yüzde 70'inin karşılandığını anlattı.

Savunma Sanayii Başkanlığınca şehirde yatırım yapma kararı alındığını hatırlatan Buluntu, "Bize yatırım yapacak kuruluş TUSAŞ olarak belirlendi. Biz TUSAŞ'ta çok ciddi ilerleme katettik. Bugün geldiğimiz noktada TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta Türkoğlu OSB'nin içerisinde yaklaşık 30 milyon avroluk bir yatırım başlattı ve bu ilerleyen süreçte belki de daha fazla olacak. Güzel bir tesis faaliyete geçmek üzere. Makineler geldi, inşallah önümüzdeki aydan itibaren deneme üretimi başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da depremin kendilerini yıldırmadığını, 6 Şubat'tan itibaren Türkiye'deki bütün oda ve borsaların yanlarında olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti bir an olsun yalnız bırakmadığını vurguladı.

İş insanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise "Biz ancak çalışarak iyileşebiliriz." dedi.

Ülkenin üretime ihtiyacının olduğunun altını çizen Kurtul, "Depremde çok ciddi yara aldık. Binalarımız, depolarımız yıkıldı. Biz bu şehirden ekmek yiyoruz. Bu şehirden kazandık ve bir yere gidemeyiz. Şehir dışına gidenleri geri kazanmak için konut probleminin acilen çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.