Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor

TUNAHAN AKGÜN - Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü kutlayan 117 öğrencisinden 92'sini "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybeden özel eğitim öğretmeni Metin Acıpayam, 24 Kasım öncesinde gittiği mezarlıkta öğrencilerinin kabirlerini ziyaret etti.

Yaklaşık 4 yıldır öğrencilerinin evlerine giderek özel eğitim veren çocuk gelişim uzmanı ve özel eğitim öğretmeni Acıpayam (30), 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde 117 öğrencisinden 92'sini kaybetti.

Depremin üzerinden geçen 9 ayda tüm zorluklara rağmen görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan Acıpayam, depremde kaybettiği öğrencilerini bir an olsun unutamıyor.

Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki öğrencilerinin kabirlerini ziyaret edip dua eden Acıpayam, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğrencilerinden ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Acıpayam, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde kaybettiği 92 öğrencisinin 5-15 yaşları arasında olduğunu belirterek, onların cennette birer melek olduğunu söyledi.

- 22 öğrencisini kimsesizler mezarlığından kurtardı

Öğrencilerini çok özlediğini ifade eden Acıpayam, acısını hiçbir söz ve cümlenin izah edemeyeceğini dile getirdi.

Depremin ardından başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 22 öğrencisinin cansız bedenini kendisinin teşhis ettiğini ifade eden Acıpayam, "22 öğrencimi ben teşhis ettim. Öğrencilerimin anne ve babalarının adı ve soyadı şudur dedim. Hiç yoktan bununla bile mutlu olmaya çalışıyorum. Onları anne ve babalarının yanlarında isim ve soy isimleri şudur demek suretiyle kimsesizler mezarlığına defnedilmekten kurtarmış olduk. Bu çok acı ama bu durum bizi şu an bile mutlu etmekte. Buradaki öğretmenin psikolojisi bu." diye konuştu.

Afetin zarar verdiği 11 şehirde birçok öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini kaydeden Acıpayam, bölgedeki tüm öğretmenler için bu yıl 24 Kasım'ın olağandışı olacağını anlattı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde geçireceğini kaydeden Acıpayam, şunları kaydetti:

"92 yavrusunu kaybetmiş bir baba ne düşünürse ben de aynı duygular içerisindeyim. Öylesine büyük bir acı keder ve hüzün ki hiç bir söz, cümle hatta ciltler dolusu kitaplar yazılsa bunu izah edemez. Her biri cennette melek oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne acıyla hüzünle ve kederle gireceğiz. Çünkü büyük bir kıyamet yaşadık. Böyle bir felaketin ardından anne ve babalardan sonra 3'ncü sırada olan bizler, 6 Şubatın acısını en derinde hissedeceğiz. Çok sayıda küçük yaşta öğrencimiz vefat etti. Onlar varsa biz varız, onlar yoksa aslında var gibi görünüyoruz ama yokuz. Yaşayan bir ölüyüz. Mezarlığa her gelişimde tüylerim diken diken oluyor. Ağlamakla, ağlamamak arasında bir donukluk, matlık ve duyguların his iptaline uğruyorum. Burası dehşet bir yer."

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Acıpayam, meslektaşlarına başarı temennisinde bulundu.