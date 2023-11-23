Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü kutlayan 117 öğrencisinden 92'sini "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybeden özel eğitim öğretmeni Metin Acıpayam, 24 Kasım öncesinde gittiği mezarlıkta öğrencilerinin kabirlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNAHAN AKGÜN - Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü kutlayan 117 öğrencisinden 92'sini "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybeden özel eğitim öğretmeni Metin Acıpayam, 24 Kasım öncesinde gittiği mezarlıkta öğrencilerinin kabirlerini ziyaret etti.

        Yaklaşık 4 yıldır öğrencilerinin evlerine giderek özel eğitim veren çocuk gelişim uzmanı ve özel eğitim öğretmeni Acıpayam (30), 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde 117 öğrencisinden 92'sini kaybetti.

        Depremin üzerinden geçen 9 ayda tüm zorluklara rağmen görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan Acıpayam, depremde kaybettiği öğrencilerini bir an olsun unutamıyor.

        Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki öğrencilerinin kabirlerini ziyaret edip dua eden Acıpayam, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğrencilerinden ayrı geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

        Acıpayam, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde kaybettiği 92 öğrencisinin 5-15 yaşları arasında olduğunu belirterek, onların cennette birer melek olduğunu söyledi.

        - 22 öğrencisini kimsesizler mezarlığından kurtardı

        Öğrencilerini çok özlediğini ifade eden Acıpayam, acısını hiçbir söz ve cümlenin izah edemeyeceğini dile getirdi.

        Depremin ardından başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 22 öğrencisinin cansız bedenini kendisinin teşhis ettiğini ifade eden Acıpayam, "22 öğrencimi ben teşhis ettim. Öğrencilerimin anne ve babalarının adı ve soyadı şudur dedim. Hiç yoktan bununla bile mutlu olmaya çalışıyorum. Onları anne ve babalarının yanlarında isim ve soy isimleri şudur demek suretiyle kimsesizler mezarlığına defnedilmekten kurtarmış olduk. Bu çok acı ama bu durum bizi şu an bile mutlu etmekte. Buradaki öğretmenin psikolojisi bu." diye konuştu.

        Afetin zarar verdiği 11 şehirde birçok öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini kaydeden Acıpayam, bölgedeki tüm öğretmenler için bu yıl 24 Kasım'ın olağandışı olacağını anlattı.

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde geçireceğini kaydeden Acıpayam, şunları kaydetti:

        "92 yavrusunu kaybetmiş bir baba ne düşünürse ben de aynı duygular içerisindeyim. Öylesine büyük bir acı keder ve hüzün ki hiç bir söz, cümle hatta ciltler dolusu kitaplar yazılsa bunu izah edemez. Her biri cennette melek oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne acıyla hüzünle ve kederle gireceğiz. Çünkü büyük bir kıyamet yaşadık. Böyle bir felaketin ardından anne ve babalardan sonra 3'ncü sırada olan bizler, 6 Şubatın acısını en derinde hissedeceğiz. Çok sayıda küçük yaşta öğrencimiz vefat etti. Onlar varsa biz varız, onlar yoksa aslında var gibi görünüyoruz ama yokuz. Yaşayan bir ölüyüz. Mezarlığa her gelişimde tüylerim diken diken oluyor. Ağlamakla, ağlamamak arasında bir donukluk, matlık ve duyguların his iptaline uğruyorum. Burası dehşet bir yer."

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Acıpayam, meslektaşlarına başarı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları görev yaptıkları okulla...
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları görev yaptıkları okulla...
        Kahramanmaraş'ta polisten, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı
        Kahramanmaraş'ta polisten, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı
        Depremin merkez üssü Elbistan'da yükselen afet konutları havadan görüntülen...
        Depremin merkez üssü Elbistan'da yükselen afet konutları havadan görüntülen...
        Türkoğlu'nda bedensel engelli gencin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi
        Türkoğlu'nda bedensel engelli gencin hayalini kaymakamlık gerçekleştirdi
        Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'ta "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" tanıtıldı
        Kahramanmaraş'ta "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" tanıtıldı