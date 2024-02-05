Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu

Mesut Coşkun´un hafta sonu hayatını kaybettiği ve beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun´dan haber alınamayınca, bu sabah saatlerinde ekipler, lojmana gitti. Lojmana giren ekipler, Kaymakam Coşkun´un cansız bedeniyle karşılaştı. Başından vurulduğu belirlenen Coşkun´un cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Bekar olan Kaymakam Mesut Coşkun´un Kırıkkale´deki ailesine de acı haber verildi.

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