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        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu

        KAHRAMANMARAŞ´ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun (31), lojmanında ölü bulundu. Başından vurulan Coşkun´un beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:50
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        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu
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        KAHRAMANMARAŞ´ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun (31), lojmanında ölü bulundu. Başından vurulan Coşkun´un beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

        Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun´dan haber alınamayınca, bu sabah saatlerinde ekipler, lojmana gitti. Lojmana giren ekipler, Kaymakam Coşkun´un cansız bedeniyle karşılaştı. Başından vurulduğu belirlenen Coşkun´un cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Bekar olan Kaymakam Mesut Coşkun´un Kırıkkale´deki ailesine de acı haber verildi.

        Mesut Coşkun´un hafta sonu hayatını kaybettiği ve beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde duruluyor.

        Mesut Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü´ne atanmış, 7 Eylül 2023´te de ilçeye gelerek göreve başlamıştı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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