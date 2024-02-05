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        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü deprem sürecinde 37 bin ton odun dağıttı

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından çadır kentlerde ve konteynerlerde kalanların yakacak ihtiyacını karşılamak için 37 bin ton odun dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:14
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        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü deprem sürecinde 37 bin ton odun dağıttı
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        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından çadır kentlerde ve konteynerlerde kalanların yakacak ihtiyacını karşılamak için 37 bin ton odun dağıttı.

        Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde 14 personeli kaybettiklerini, müdürlük binalarının yıkıldığını, 2 orman işletme şefliği binalarının ise ağır hasar aldığını anlattı.

        Orman Kurtarma Timi ve 105 iş makinesiyle enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını dile getiren Karartı, zorlu kış şartlarını yaşayan depremzedelerin yakacak ihtiyacını da karşıladıklarını ifade etti.

        İlk etapta kurulan çadır kent ve konteyner kentlere Nisan 2023 sonuna kadar 37 bin ton yakacak odun dağıtıldığına değinen Karartı, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremlerinde Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binamız yıkıldı, Pazarcık ve Türkoğlu ilçemizde orman işletme şefliği ve lojmanlarımız ağır hasar aldı. Bu binalarımızın da yıkımını gerçekleştirdik. Yıkılan binalarımızın yeniden yapımı için ihaleler gerçekleştirildi ve inşa çalışmaları başladı. Pazarcık'ta orman işletme şefliği ve lojmanlarımızın inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70, Türkoğlu’nda ise yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binamızı da Tekerek mevkisinde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeni bölge müdürlüğü binamız 10 bin metrekare kapalı alana sahip ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 35'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 3 noktada devam eden çalışmalar tamamlanacak ve yeni hizmet binalarımızda çalışmalara devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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