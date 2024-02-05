6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'taki hastanelerin güvenlik kameralarının deprem anı kayıtları ortaya çıktı

İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki hastanelerde deprem anının görüntüleri ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Elbistan ve Afşin devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarının ve hastaların yaşadıkları anlara ilişkin görüntülere AA muhabiri ulaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, afetzede olmasına rağmen sağlık çalışanlarının deprem sırasında ve sonrasında görevlerine devam ettiği görülüyor.

Görüntülerde, sarsıntıların devam ettiği anlarda hastaları yalnız bırakmayarak onlara destek olan sağlık çalışanlarının hastaları, tekerlekli sandalye ve hasta yatağında tahliye etmesi, bazı sağlık çalışanlarının hastaları sırtında taşıması, deprem anında ayakta durmakta güçlük çeken hastaların kaçma anları da yer alıyor.

Görüntülerden birinde ise sağlık personelinin hastayı sırtında güvenli alana götürmeye çalışması görülüyor.

- "Mesai arkadaşlarımız görevlerini aksatmadan sürdürdü"

İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, AA muhabirine, deprem anında ve sonrasında sağlık hizmetlerinin sürekliliği için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama çerçevesinde bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Müdürlük olarak 6 Şubat'tan bu yana 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini dile getiren Şirikçi, kentte görev yapan her bir sağlık personelini yürekten kutladığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının, deprem anında ve sonrasında kendi can güvenliklerini hiçe sayarak hizmet vermeye devam ettiğini, sevdiklerinden haber alamadıkları halde görev yerlerini terk etmediklerini ifade eden Şirikçi, şöyle konuştu:

"Hastanelerimizin acil servisleri depremin hemen akabinde hasta kabulüne devam ederek depremzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etti. Depremin hemen ardından 112 ve UMKE ekiplerimiz teyakkuza geçmiş olup tüm ambulanslarımız sahada hizmet verdi. Yaşanan deprem bütün vatandaşlarımızı olduğu gibi sağlık çalışanlarımızı da etkiledi. Enkazda yakınları olan veya yakınlarından haber alamayan mesai arkadaşlarımız görevlerini aksatmadan sürdürdü. Sağlık Bakanlığımızın üst düzey yetkilileri depremin yaşandığı gün ilimize intikal ederek sağlık hizmetleri planlaması ve afet yönetimi konusunda süreci bizzat yönetti. Çevre illerden ve ülkemizin her köşesinden ilimize çok sayıda doktor, sağlık personeli ve yardımcı personel desteği sağlanarak ayrıca çok sayıda ambulans ve UMKE aracı da destek için ilimizde görev aldı. Kentte görev yapan arkadaşlarımızın her biri asil milletimizin birer evladı. Onlarla çalışmaktan onur duyuyorum."