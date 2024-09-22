Kahramanmaraş'ta, keçi otlatan çoban yıldırım çarpması sonucu öldü

KAHRAMANMARAŞ’ta, yıldırımın isabet etiği Ahmet Gizir (64), hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü. Bu yıldırımlardan biri, keçilerini otlatan Ahmet Gizir’e isabet etti. Gizir’in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçinin de öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.