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        Kahramanmaraş'ta, keçi otlatan çoban yıldırım çarpması sonucu öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta, yıldırımın isabet etiği Ahmet Gizir (64), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:55
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        Kahramanmaraş'ta, keçi otlatan çoban yıldırım çarpması sonucu öldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, yıldırımın isabet etiği Ahmet Gizir (64), hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü. Bu yıldırımlardan biri, keçilerini otlatan Ahmet Gizir’e isabet etti. Gizir’in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçinin de öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Öte yandan sağanak yağış, şehirde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar yolda ilerlerken zorlandı. Yağmur nedeniyle bazı yollarda çökmeler yaşandı ve 2 araç da çökmeyle birlikte açılan çukura düştü. Bir alışveriş merkezinin tavanın bir kısmı da yağmur nedeniyle çöktü. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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