Kahramanmaraş'ta 'deprem yardımları'nı satan 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada ise 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiği belirtildi.

​Olay, Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde meydana geldi. Depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.