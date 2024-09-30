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        69 kişinin öldüğü apartmanın davasında sanıklar 2 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

        KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 69 kişinin hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanık, 2 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:20
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        69 kişinin öldüğü apartmanın davasında sanıklar 2 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
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        KAHRAMANMARAŞ’ta depremde 69 kişinin hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanık, 2 Ekim’de hakim karşısına çıkacak. Binada yakınlarını kaybedenlerden Nursel Tanrıverdi, bilirkişi raporunda adeta depremin suçlandığını belirterek yeni bir rapor talep edeceklerini söyledi.

        Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi’ndeki 8 Katlı Hacı Ömer Apartmanı, 6 Şubat’taki ilk depremde yıkıldı. Binada yaşayanlardan 69’u hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Tevfik Tepebaşı 5 Temmuz 2023’te tutuklandı. Soruşturma aşamasında toplanan tüm delil, fotoğraf, video ve belgeler de nihai bilirkişi raporu için Konya Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.

        ‘DEPREMİN OLUŞTURDUĞU YÜK, YÖNETMELİK KOŞULLARININ ÜZERİNDE’

        5 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 29 sayfalık raporda 7.7 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu yükün yapının tasarım aşamasında geçerli olan yönetmelik koşullarının üzerinde olabileceği, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan deprem yönetmeliğine büyük ölçüde uyularak projelendirildiği, fakat imalat sırasında, malzeme ve detaylandırmalarda bazı hataların yapıldığı, projede zemin ile ilgili saha ve deneye dayalı hiçbir verinin olmadığı ancak göçmenin ana nedeninin doğrudan projeye bağlı hatalardan kaynaklandığının düşünülmediği belirtilerek müteahhit, statik proje müellifi, statik fenni mesul ile belediye proje kontrol biriminin tali kusurlu olduğu kaydedildi.

        Raporun dosyaya girmesinden sonra Tevfik Tepebaşı’nın mahkemeye yaptığı tahliye talebi kabul edilerek 5 Ocak 2024’te tahliye edildi. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, binayı yapan Başak Konut Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı, yönetim kurulu üyeleri Çetin Kurt, Kemal Duyar, İsmet Koyuncular, binanın yapımında görev alan Atilla Öz hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

        ‘NEREDEYSE DEPREMİ SUÇLAMIŞ’

        5 sanıklı davanın ilk duruşması 2 Ekim’de görülecek. Binada ablası ve yeğenini kaybeden Nursel Tanrıverdi, rapora tepki gösterdi. Gelen rapor üzerine Tevfik Tepebaşı’nın tahliye edildiğini ifade eden Tanrıverdi, “Soruşturma sürecinde Ebrar Siteleri’nde müteahhit olan Tevfik Tepebaşı'nın Hacı Ömer Apartmanı’nın da müteahhidi olduğunu öğrendik. Aynı zamanda yine Ebrar Siteleri dosyalarından şu an tutuklu bulunan inşaattan sorumlu olarak gözüken Atilla Öz'ün de bizim yönünden sorumlu olduğunu ifade etmiştik. Uzun bir süre sonunda bilirkişi raporu geldi. Konya Teknik Üniversitesi'nden gönderilmiş bir bilirkişi raporuydu. Çok kötü bir bilirkişi raporu geldi. Çünkü neredeyse depremi suçlamış yani. Hiçbir sorumlu bulamamış ve bu bilirkişi raporuna istinaden de Tevfik Tepebaşı tahliye edildi. Tabii itiraz ettik tahliyesine, oldukça da öfkelendik. Buna da itiraz ettik fakat itirazlarımız tabii ki reddedildi. 2 Ekim'de davamız görülecek. Bizim taleplerimiz çok net. Katil Tevfik Tepebaşı mı, yine katil Atilla Öz mü? Tutuklanmasını istiyoruz, bilirkişi raporumuzun yinelenmesini istiyoruz. Zemin hala duruyor, zemin etüdü yapılmadı. Zeminden örnek alınıp etüt yapılmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz çok açık, biz adalet istiyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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