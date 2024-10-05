Tüfekle hastane basıp, 'çantamda bomba var' diyen kadın: Belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim

KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle hastane basıp, 'Benim kalbimi durdurun' diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar kameraya da yansırken, Birgül G. sorgusunda, uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü, intihar etmek istediğini ancak yapamayınca hastaneye gittiğini belirterek, "Tüfeği gören olursa belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre Birgül G., oğluna ait ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisini basıp, 'Benim kalbimi durdurun' dedi. Çantasında da bomba olduğunu söyleyen kadını tüfekle gören sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşarken, bazıları sedye ve masaların altına saklandı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken kadın, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye gelen polis ekiplerine teslim edilen Birgül G., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kadın, sorgusunda, amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi. 'İNTİHAR ETMEK İSTEDİM AMA YAPAMADIM' Yıllardır uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü ve bu nedenle de bunalıma girdiğini belirten Birgül G., "Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.