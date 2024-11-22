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        Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Gönenç (50) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:55
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        Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Gönenç (50) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Andırın-Kadirli yolu Harboğazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Gönenç’in kontrolünü yitirdiği 61 KN 040 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, sürücü Osman Gönenç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmail Çatalbaş ve Kadir Gönenç ise ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Göneç'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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