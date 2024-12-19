618 yıl hapsi istenen sanığa tahliye, yeni tespit edilen kusurlular hakkında suç duyurusu

KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depremde yıkılan, 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı'na ilişkin davada; binayı yaptıran, zemin kattaki traktör galesinin de sahibi olan, galeride kolon kestiği iddia edilen ve 618 yıla kadar hapsi istenen Mahmut Sulayıcı (68), 4'üncü duruşmada tahliye edildi. Duruşmada ayrıca yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi. Rapora göre Sulayıcı ile birlikte yeni kusurlular ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, yeni raporda 'asli kusurlu' görülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Sulayıcı Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılarak 24 kişinin ölmesi, 12 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşması yapıldı. Duruşmaya; 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 618 yıla kadar hapsi istenen Mahmut Sulayıcı, yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada; dosyaya yeni giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bilirkişi raporu okundu.

ÇATI KATINDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE 'İMAR BARIŞI' İLE İZİN BELGESİ VERİLMİŞ İlk raporda sadece müteahhit 'asli kusurlu' gösterilirken; son gelen raporda yapı sahibi, müteahhit, fenni mesul, belediyenin yapı ruhsatlarında ve proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile yapı kontrol birimindeki kişiler de 'asli kusurlu' bulundu. Raporda; statik projede yer alan ve kesildiği iddia edilen kolonun binanın yapım aşamasında yapılmamış olabileceği gibi sonradan kesilme ihtimalinin de olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca projeye aykırı olarak çatı katına 4 bağımsız bölüm yapıldığı ancak 'imar barışı' kapsamında bu bölümler için yapı kullanım izni belgesi düzenlendiği kaydedildi.

BELEDİYE, YETERSİZLİKLERE RAĞMEN İNŞAAT RUHSATI VERMİŞ Raporun devamında binanın proje ve yönetmeliğe uygun inşa edilmediğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Yapının zemin katında statik projede öngörülen SZ22 kolonunun yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Burada kolon kesme işlemi olabileceği gibi ilgili kolonun yapının inşaat sürecinde imal edilmemiş olma olasılığı da mevcuttur. Öte yandan ilgili kolon yapının mimari projesinde de bulunmamaktadır. Yapının mevcut projesi analiz edildiğinde birçok önemli eksiklikler bulunmuştur. Bu eksiklikler binanın yıkımına sebebiyet verebilecek düzeydedir. Bununla birlikte önemli bir noktada bulunan SZ22 kolonunun eksik olması, yapı taşıyıcı sisteminin daha güvensiz hale gelmesine neden olmuştur. Bununla birlikte binanın projesinin yapıldığı yıl geçerli olan yönetmelik şartlarına önemli ölçüde uyulmadığı, projedeki kolon, perde ve kiriş detaylarında yetersizlikler olduğu analizler ile tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapıya ilave kat eklenmiş ve yapı taşıyıcı sisteminin daha güvensiz hale gelmesine neden olmuştur. Dava dosyasındaki binaya ait statik projenin hesap raporunda kritik kat olan bodrum ve zemin kattaki taşıyıcı kolon ve perdelerde kesitlerin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu kesit yetersizliklerine rağmen projenin belediyeye sunulduğu ve belediye tarafından yapılan kontrol sonucu hiçbir düzenleme yapılmadan inşaat ruhsatı verildiği görülmüştür."

SAVCI, TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ Raporun okunmasının ardından Mahmut Sulayıcı, savunma yaptı. Sulayıcı, savunmasında daha önceki savunmaları tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu belirtip, tahliyesini talep etti. Yakınlarını kaybedenler sanığın cezalandırılmasını isterken; savcı, yeni raporda kusur atfedilen kişiler hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.