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        Kayalıklardan düşen avcının cansız bedeni bulundu (2)

        HELİKOPTERLEALINDIKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen avcı İdris Kazanpınar'ın (43) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:00
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        Kayalıklardan düşen avcının cansız bedeni bulundu (2)
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        HELİKOPTERLEALINDI

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen avcı İdris Kazanpınar'ın (43) cansız bedeni bulundu. Kazanpınar'ın cesedi, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle bulunduğu yerden alınıp Andırın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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