Kayalıklardan düşen avcının cansız bedeni bulundu (2)
HELİKOPTERLEALINDIKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen avcı İdris Kazanpınar'ın (43) cansız bedeni bulundu.
HELİKOPTERLEALINDI
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen avcı İdris Kazanpınar'ın (43) cansız bedeni bulundu. Kazanpınar'ın cesedi, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle bulunduğu yerden alınıp Andırın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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