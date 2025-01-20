Çağlayancerit Belediye Başkanı Göktaş, İYİ Parti'den istifa etti

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit İlçesi Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, İYİ Parti’den istifa etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde geçerli oyların yüzde 37'sini alarak İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Göktaş, istifasını sosyal medyadan duyurdu. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayancerit’imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerime teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."