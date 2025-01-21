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        33 gündür aranıyordu, sulama kanalında cansız bedeni bulundu

        KAHRAMANMARAŞ'ta, 33 gündür kayıp olarak aranman Duran Manış'ın (81), evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:55
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        33 gündür aranıyordu, sulama kanalında cansız bedeni bulundu
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, 33 gündür kayıp olarak aranman Duran Manış’ın (81), evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi’nde temizlik çalışması yaptıkları sulama kanalında erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde cesedin, Halkçayırı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı 19 Aralık 2024 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Duran Manış’a ait olduğu tespit edildi. Teşhis için çağrılan yakınları Duran Manış’ın cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşı döktü.

        Duran Manış’ın evinden yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Duran Manış’ın ölüm nedeninin otopsiyle ortaya çıkacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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