Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı için ilk mütalaa verildi

KAHRAMANMARAŞ depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin B Blok’uyla ilgili açılan davada mütalaasını veren savcı, aralarında kurucu Tevfik Tepebaşı’nın (82) da olduğu 2’si tutuklu, 5 sanığın; bilirkişi raporlarına göre binayı mevcut mevzuata uygun olmadan, olası bir depremde yıkılmasına neden olacak şekilde yapmaları nedeniyle 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmalarını, firari sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılarak yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin B Blok’u ile ilgili 1’i firari, 2’si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın 6’ncı duruşması görüldü. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Salih Tepebaşılı (54), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. Tutuklu sanıkları Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz (63) ise kaldıkları cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı.

Firari Mustafa Timurbanga (56), tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan (52) ve Meliha Teker’in (64) katılmadığı duruşmada ölenlerin yakınları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Avukatlar ise sanıkların olası kastla cezalandırılmasını, Mustafa Timurbanga için de kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise savunmasında suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti. Binanın yapımında sorumluluk almadığını ifade eden Tepebaşı, “Burada birkaç tane kooperatifçe yapılmış olan 22 tane blok vardır ama diğerlerini çeşitli kişiler, mühendisler ya da müteahhitler yaptırmıştır yani hepsini yaptıran kooperatifler değildir. 14 blok apartmanın tamamında sorumlu tutulmuşum. Yapılışları aynıdır. Ben de yıllarca bu kooperatifte oturdum. Eğer en küçük bir şüphem olmuş olsaydı kesinlikle insanları riske atmam mümkün değildir. Ben iyi bir yöneticiyim, sorumluluk almadım. Onun için ben bu duruşmadan beratimi talep ediyorum” dedi.

SAVCI, TÜM SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Atilla Öz ile Salih Tepebaşılı da suçlamaları kabul etmedi. Duruşmanın sonunda mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, 11 sayfalık mütalaasında gerek soruşturma sırasında gerekse de dava aşamasında alınan 3 ayrı bilirkişi raporlarına dikkat çekerek, her 3 raporda da binanın yapımında birçok eksikliğin olduğuna yer verdi. Raporlara göre, sanıkların asli kusurlu olduğunu ifade eden savcı, firari sanık Mustafa Timurbanga’nın dosyasının ayrılmasına, diğer sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı’nın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz 3 sanığın ise hükümle birlikte tutuklanmalarını talep eden savcı, mütalaasının sonunda sanıkların cezalandırılması talebinin gerekçesini de şöyle açıkladı: