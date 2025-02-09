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        Çobanı sopayla dövüp cep telefonuyla kaydeden kız kardeşlere ilk duruşmada tahliye

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kendilerine içki almayan çoban Nail Yener'i (46) sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden Melek G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:05
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        Çobanı sopayla dövüp cep telefonuyla kaydeden kız kardeşlere ilk duruşmada tahliye
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde kendilerine içki almayan çoban Nail Yener’i (46) sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşler, haklarında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

        Olay, 20 Eylül 2024’te Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, başından yaralanan Nail Yener, “Allah’ını seversen vurma” derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam edip, ablasına “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” diyerek Yener’i darp etmeye devam etti. M.G. ise “Bacaklarına vur, bacaklarına vur” dedi. Görüntülerin devamında Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Yener’e vurmayı sürdürdü. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklanarak cezaevine kondu.

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama’, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret’ suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi.

        Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya Nail Yener ile birlikte taraf avukatları katılırken, Melek G. ile Seçil G. ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile salona bağlandı. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Savunmasında suçunu kabul eden Melek Güngör, “Yaptıklarım için pişmanım. Suçu işlediğimi kabul ediyorum. Ben o gün kameraya görüntülere çektim. Kardeşimin Nail Yener’i dövmesi için ona sopayı verdim. Nail Yener’den çok özür dilerim. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum” dedi.

        Seçil G. de savunmasında Nail Yener’den özür dileyerek, “Olay nedeniyle pişmanım. Suçu kabul ediyorum. Olaydan önce Nail Yener bana ‘hayırlı bir iş için size geleceğiz’ dedi. Yeğeni Mustafa için geleceklerini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Öyle değilmiş, Nail Yener'den özür dilerim. Kendisi zaten köylüm olur. Olayın öncesinde ne Nail Yener'in bana ne de benim ona herhangi bir yanlışım olmamıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.

        Hakim, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.’nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

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