Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti (2)

DÜNYAYETİMLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN İFTARDA KONUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’taki temaslarına AFAD İl Müdürlüğü’ndeki koordinasyon toplantısıyla başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı toplantıda Bakan Kurum, 6 Şubat’tan bugüne kadar Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Murat Kurum daha sonra Altınova ve Güneşevler’de TOKİ ve Emlak Konut eliyle yapımı devam eden şantiyelere geçti. Toplam 1099 konut ve 42 işyerine sahip inşaatlardaki son durum hakkında bilgi alan Kurum, akşam da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen iftar davetinde depremlerde yakınlarını kaybeden çocuklarla bir araya geldi.

“KAHRAMANMARAŞIMIZDA İNŞALLAH 40 BİN KONUT VE İŞ YERİMİZİ DAHA YAPACAĞIZ”

İftardan sonra bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat’tan sonra her zaman depremzedelerin yanında yer aldıklarını ve depremin tüm yaralarını sarana kadar da yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. 6 Şubat’ın ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesinde inşası başlamamış tek bir konut ve işyeri bırakmadıklarını kaydeden Kurum, şunları söyledi:

“Dile kolay 34 bin yeni yuvayla adeta yeni bir Maraş'ı depremin üzerinden 2 yıl geçmeden bitirip sizlere teslim ettik. Maraş'ın hemen hemen her mahallesinde mutlaka bir projemiz var. Bugün projelerimize gittik. Orada muhtarlarımızla görüştük, vatandaşımızla hasbihal ettik ve orada bizden talepleri, bizden istekleri neyse dinledik ve anında orada kararlarımızı verdik ve inşallah aynı anlayışla, aynı seferberlikte çalışmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesi genelinde toplamda 201 bin konutumuzu, iş yerimizi sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sizlere teslim ettik. Şimdi size bir sözümüz daha var. Kahramanmaraş'ımızda inşallah 40 bin konut ve iş yerimizi daha yapacağız ve söz verdiğimiz konut sayısını, işyeri sayısını toplamda 74 bine ulaştıracağız ve 2025 yılı sonuna kadar deprem bölgemizin tamamında hak sahibi tüm vatandaşlarımızın evi olan 453 bin yuvayı bitirip sizlere teslim edeceğiz. Bizler kararlıyız. Bir ülke büyüklüğüne denk olan tam yarım milyon yuvayı tamamlayacağız. Evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve aynı anlayışla inşallah bu çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.”

140 dükkanlı Kapalı Çarşı’daki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, Demirciler ve Kapsalar Çarşısı'ndaki işyerlerinin inşasının da sürdüğünü ifade eden Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda daima sizlerin yanında olduk. Her kararımızı sizlerle birlikte aldık. Yine sizlerle birlikte bu kararlarımızı hayata geçirdik. Şimdi inşallah yine sizinle beraber Türkiye için yeni bir dönemi başlatmanın gayreti içerisindeyiz. Bölgemizdeki huzurun, barışın Türkiye merkezli şekilleneceği yeni bir yüzyıl için çabalıyoruz. Ve bu yüzyıl kıymetli hemşerilerim Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle 85 milyonun gönül birliğiyle, desteğiyle inşallah dualarıyla başlıyor. Dünyada herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor. İnanın ekonomimizin her açıdan güçlendiği, zenginliğimizin arttığı, terörün tarihe gömüldüğü herkesin daha mutlu ve müreffeh olduğu bir Türkiye'ye doğru hızla ilerliyoruz. Hiç şüphesiz böyle bir Türkiye'ye doğru yürürken atılacak en büyük adım deprem bölgesini, 11 ilimizi hızla ayağa kaldırmaktır. Biz de bu şuurla koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar deprem bölgesindeki her annenin evladı olduk. Her annelerimize ve buradaki abilerimize, amcalarımıza hayırlı bir evlat olabilmek için bize yakışan neyse onu yaptık, yine onu yapmaya devam edeceğiz. Yani sözümüzün eri işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Daima doğru, daima mütevazı, daima dürüst olacağız ve Kahramanmaraş'ımız için, Kahramanmaraş'ımızın ilçeleri için, 11 ilimiz için, gece gündüz demeden çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Şunu unutmayın, bu devlet sizin devletinizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızdaydı bundan sonra da daima yanınızda olacak. Yavrularımıza ve annelerimize huzurlu bir gelecek sağlamak için, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Allah'ın izniyle geride yarım kalan tek bir hikaye, yarıda kalan tek bir umut bırakmayacağız.”