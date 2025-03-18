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        Şehit korucunun ailesine 32 yıl sonra madalya ve berat verildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta 32 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Salman Uykun'un ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet övünç madalyası ve beratı gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:30
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        Şehit korucunun ailesine 32 yıl sonra madalya ve berat verildi
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        KAHRAMANMARAŞ’ta 32 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Salman Uykun’un ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet övünç madalyası ve beratı gönderildi. Madalyayı Vali Mükerrem Ünlüer’in elinden alan Durdu Mehmet Uykun, 32 yıldır şehit oğlu olmanın gururunu taşıdıklarını söyledi.

        Vatan savunmasında şehit olanların ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen devlet övünç madalyası ve beraatı, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle verildi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 11 şehit yakını ve 7 gazinin madalya aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiirler okuyup Çanakkale türkülerinin seslendirdiği programda daha sonra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ile beratlarını takdim etti. Duygusal anların yaşandığı törende bazı şehit yakınları Vali Ünlüer’in elinden madalyalarını alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

        Törende madalya alanlardan biri de 32 yıl önce şehit olan güvenlik korucusu Salman Uykun’un oğlu Durdu Mehmet Uykun’du. 1993 yılının Temmuz ayında Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 çocuk babası Salman Uykun’un madalyasını Vali Ünlüer’in elinden alan oğlu Durdu Mehmet Uykun, gururlu olduğunu söyledi. Babası şehit olduğunda kendisinin de Van’da vatani görevini yaptığını, o gece babasının dışında 8 askerin daha şehit olduğunu belirten Durdu Mehmet Uykun, “32 yıldır bu gururu taşıyorduk. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız uygun görmüşler 5 gün önce arayarak ‘Gelin madalyanızı teslim alın’ dediler. 32 yıl sonra madalyamız daha bir gururla teslim aldım” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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