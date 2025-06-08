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        Kahramanmaraş'ta inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor

        6ŞUBAT depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan'ın desteğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:15
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        Kahramanmaraş'ta inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
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        6ŞUBAT depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan'ın desteğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Vali Mükerrem Ünlüer, mahalledeki 2 bin 778 konut ve iş yerinden 600'ünün kurasının çekildiğini söyledi.

        Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı noktalardan biri olan Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda kurulan Azerbaycan Mahallesi'ndeki konut ve iş yerlerinin inşaatlarının büyük bir bölümü tamamlandı. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke olan Azerbaycan gerek arama kurtarma faaliyetleriyle gerekse de gönderdiği insani yardım malzemeleri ile depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çaba harcadı. Azerbaycan, bunların yanında Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılan olan konut projesine de 100 milyon dolar destekte bulundu. Bu desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etmek amacıyla depremzedeler için konutların inşa edildiği alana Azerbaycan Mahallesi adı verildi.

        15 BİN 510 FORE KAZIK ÇAKILDI

        6 Şubat'ta en çok ölümlerin yaşandığı alanlardan biri olması nedeniyle binalardan önce zeminin güçlendirilmesine karar verildi ve bu kapsamda yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık bir yatırımla zemin güçlendirildi. Güçlendirme çalışmaları kapsamında binaların zeminine boyları 10'ar ve 15'er metrelik 15 bin 510 fore kazık çakıldı. Toplam uzunluğu 197 kilometre olan fore kazıkların ardından binalar zemin+3 ve zemin+4 katlı olarak inşa edilmeye başlandı. 29 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video konferans ile temelini attığı 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu ile inşasına başlanan mahallede binaların birçoğu tamamlandı. Diğer binaların inşaatlarının tamamlanması için çalışmalar devam ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de mahallenin çevresindeki yolların asfaltını döküyor.

        '600 BAĞIMSIZ BİRİMİN KURASINI ÇEKTİK'

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremzedeler için şehrin birçok noktasında konut inşaatlarının sürdüğünü, bunlardan biri olan Azerbaycan Mahallesi'nde de çalışmaların büyük bir oranda tamamlandığını söyledi. Ünlüer, "Yaklaşık 2 bin 780 bağımsız birimden oluşan büyük bir proje. Projenin 780 bağımsız birimini Azerbaycan hükümetimiz tamamlıyor, 1998 birimini de biz TOKİ kanalıyla yapıyoruz. Burası, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan hükümetinin birlikte yürüttüğü bir proje. Azerbaycan tarafında 23 derslikli bir ilkokulumuz da var ve aynı zamanda bir kültür merkezini de inşa edecekler. Şu an itibarıyla 600 bağımsız birimin kurasını çektik. İnşallah bu arkadaşlarımız bayramı evlerinde geçirmiş olacaklar. Azerbaycan Mahallesi'ni 6 Şubat 2026 tarihinde tamamlamayı ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedeflemiş durumdayız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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