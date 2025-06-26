150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davasında 2 sanığa hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında tutuklu sanık Ali Babaoğlu (62), 21 yıl 9 ay hapis cezasına; firari sanık Hacı Mehmet Ersoy (81) ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 6 bloklu Palmiye Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucu 150 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5'inci duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına; tutuksuz sanık Ömer Tarakçıoğlu (55), taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı. Müteahhit Ali Babaoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmada, firari sanık Hacı Mehmet Ersoy yer almadı.

'ZERRE KADAR PİŞMANLIĞIM YOK'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Ali Babaoğlu, suçsuz olduğunu belirtip beraatini ve tahliyesini istedi. Aynı zaman statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Babaoğlu, "Yıllardır emek verip eğitimini aldığım ve çok büyük projelerde pratiğini yaptığım mesleğimi şerefimle, namusumla yaptım. Dolayısıyla zerre kadar pişmanlığım yok. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yok. Bu celsede bana vereceğiniz kararı saygıyla karşılayacağım. Büyük Türk milleti adına vicdanınızın sesini dinleyeceğinizi biliyorum. Ben sadece mesleğimi yaptım. Suçsuzum ve tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Ömer Tarakçıoğlu da sitenin yıkılmasında hiçbir kusurunun olmadığını belirtip, beratini talep etti.