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        Kahramanmaraş'ta 2 ayrı orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:42 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:45
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        Kahramanmaraş'ta 2 ayrı orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Türkoğlu ilçesinin İmalı Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 95 personel ile 9 arazöz, 6 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı sevk etti. Alevlere müdahale eden ekiplere, havadan da 3 yangın söndürme helikopteri destek veriyor.

        Türkoğlu ilçesinde alevlere müdahale sürerken, bu kez de merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi’nde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 70 personel, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Her iki bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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