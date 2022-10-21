Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Ali Kurt Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen depo tespit edildi.

Depoda mayın arama köpeği "Teras" ve bomba arama köpeği "Vida" ile yapılan aramada bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

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