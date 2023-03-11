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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın ilçelerini ziyaret etti.

Geceyi Nurhak'ta çadırda geçiren Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde belediyenin yemek noktasında depremzedelerle çorba içti. Tatlar ve Barış Mahallesi'nde çadırlar ile aşevlerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Nurhak'ın ardından beraberindekilerle Elbistan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırları gezdi. Yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kısır tartışmaların tamamen dışındayız. Şunlar ne, bunlar hizmet değil mi Allah aşkına? Hizmettir bu. Yani 'mış gibi yapmak' falan filan bunları bıraksınlar. Kim neyi tutabiliyorsa hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım, birlikte çözelim. İlla, 'Siz bir şey yapmıyorsunuz.' Yapıyoruz arkadaşlar. İşte muhtarımız burada, geziyoruz, gözlüyoruz, gözlerimizle de görüyoruz. Başsağlığı diliyoruz, acıları paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kısır siyasetin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bizi buraya hapsetmeye çalışıyorlar. Yok efendim ya yok böyle bir şey."

Deprem olurken burada yaşanan acıyı hissetmemenin mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Böyle bir şey olmaz. Burada göçük altında olacak, sen orada diyeceksin ki 'Ben bir şey yapmıyorum.' Olmaz efendim. Hep beraber. Bakın buraya ilk gelen Mansur başkan, gidin bakın. Sorun arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ilk deprem olduğunda, ikinci gün ben geldim, arkadaşlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Elbistan Otogarı yanına Cansuyu Derneğinin kurduğu aşevine uğradı. Burada bir süre kalan Kılıçdaroğlu, ardından Ekinözü ilçesine hareket etti. Ekinözü yolu üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu, ilçede vatandaşlar ile CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Afşin'de de kendisini bekleyen vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, alandakilere seslendi. Yakınlarını kaybeden depremzedelere başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Emin olun, bu bölgenin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mansur Başkan yanınızda. Diğer il ve ilçelerde de belediye başkanlarımız yanınızda olacak. Gerçekten de bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Mayıs'ın 14'üne hazırlanın. İnşallah göreceksiniz yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

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