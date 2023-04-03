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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremlerin vurduğu Göksun'da 6 binden fazla bina yapılacak

AA

Depremlerin vurduğu Göksun'da 6 binden fazla bina yapılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI / ÖMER FARUK SALMAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 6 binden fazla binanın yapılması planlanıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Göksun'da artçılar nedeniyle insanlar, "hasarsız" raporu verilen evlerine de girmeye çekiniyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AA muhabirine, yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması adına ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Felaketin hemen ardından 1200 personel ve 120 makine ile başladıkları arama kurtarma faaliyetlerinin dördüncü günde tamamlandığını belirten Aydın, 6 Şubat'taki depremlerde ilçelerinde 654 binanın çöktüğünü, yıkılacaklarla bu sayının 6 bin 633'e ulaşmasını beklediklerini anlattı.

Bugüne kadar 300 binanın enkazının kaldırıldığına işaret eden Aydın, "Depremlerin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen 1585 binada henüz hasar tespiti yapılamadı. İlçemizde artçıların devam etmesinden kaynaklı ilk yapılan tespitler neticesinde binalarda az hasarlı olanların orta, orta hasarlıların ağır, ağır hasarlıların ise acil yıkılacaklar arasına girmesi söz konusu. Bunları takip ediyoruz. Bir an önce yıkıkları kaldırıp ilçemizde yeniden imar çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Aydın, depremlerde evi yıkılan veya orta ve ağır hasarlı olanların kalıcı konutlarına en kısa sürede kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirerek, "Bu kapsamada ilçede 6 binden fazla bina yapılacak. 1050 binanın ihale süreci tamamlandı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kalıcı konut çalışmalarının devam ettiği ilçede insanların ihtiyaçlarının karşılanması için bir taraftan çadır diğer yandan konteyner kent kurulumları yapıldığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Göksun'un en büyük sıkıntılarından biri, artçıların sürekli devam ediyor olması. Bu da insanların hasarsız ve az hasarlı evlerine girmelerine cesaret edemeyişine sebebiyet veriyor. Bununla ilgili üniversitelerden hocalarımızla Ekinözü ilçe sınırından başlamak suretiyle Andırın ilçe sınırına kadar fay hattını takip ettik. Gözlemlerde ve incelemelerde bulunduk. İnşallah ilerleyen süreçte yapılan çalışmaların neticelerini öğrenerek gerekirse hocalarımızı getirip ilçemizde konferans verdirerek, ilçemizden geçen fay hattını ve ilçemizin depremsellik durumunu halkımıza yansıtacağız. Ondan sonra normal hayata dönmeyi hep beraber arzu ediyoruz."

Aydın, depremlerin ardından insanların büyük bölümünün il dışına gittiğini ancak devlet millet işbirliğiyle yürütülen çalışmaların ardından insanların yavaş yavaş memleketine döndüğünü kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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