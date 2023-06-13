Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi.



İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen selde, bir otomobil sulara kapılarak sürüklendi.

Kent merkezi ile kırsal mahalle bağlantı yollarında sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorluk çekti, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.



Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da akşam saatlerinden itibaren görülen sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.