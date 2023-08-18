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        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:51
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        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi kayalık alanda bulundu.

        Çiğşar Mahallesi'nde yaşayan Teyfik Erkek'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, jandarma, AFAD ile çeşitli STK'lere ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin mahalleye yakın kayalık alanda yaptığı aramada Erkek'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Erkek'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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