Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başüstü Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurdukları kişiler üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ve tabancalara ait 83 mermi buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.