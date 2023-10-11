Kahramanmaraş'ta vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 1 kişi yaralandı.
Halil Gökçeli (29) yönetimindeki 80 KK 133 plakalı otomobil, kırsal Gökçeli Mahallesi girişinde yaklaşık 30 metreden vadiye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gökçeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtaki Mehmet Daş ise ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.