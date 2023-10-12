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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:33
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yıkım çalışmaları Dulkadiroğlu ilçesi Rasim Özdenören Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan ağır hasarlı 7 katlı apartmanda devam etti.

        İş makineleriyle kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım işlemenin ardından çıkan molozlar ise kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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