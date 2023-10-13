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        AK Parti'li Kaya, Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün karşısında Recep Tayyip Erdoğan var. Ben gerçekten bu hafta da özellikle bu İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası Cumhurbaşkanımızın gösterdiği o inanılmaz, insanüstü gayrete yakından şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanımızın arkasında yol yürümekten onur ve gurur duyuyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:53
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        AK Parti'li Kaya, Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün karşısında Recep Tayyip Erdoğan var. Ben gerçekten bu hafta da özellikle bu İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası Cumhurbaşkanımızın gösterdiği o inanılmaz, insanüstü gayrete yakından şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanımızın arkasında yol yürümekten onur ve gurur duyuyorum." dedi.

        Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

        İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından karşılanan Kaya, burada eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

        Kaya, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından kentte görev yapan doktor arkadaşlarının çağrısıyla geldiği Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1 ay kadar kaldığını ve havaalanına indiğinde gördüğü manzarayı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

        Yaşanan felakette hayatını kaybedenler için duacı olduklarını ifade eden Kaya, "Allah bir daha bu güzel şehre, gerçekten yüreği bu kadar güzel olan insanların, iman ve tevekkül sahibi insanların yaşadığı Kahramanmaraş'ımıza da ülkemizin hiçbir köşesine de böyle bir acı yaşatmasın diyorum." diye konuştu.

        Kaya, böylesi zorlu bir süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olabildiği için Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bütün Türkiye'ye örnek bir belediyecilik sergilediğini anlatan Kaya, Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşuyla "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen bir anlayışın temsilcisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bugün dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmün karşısında Recep Tayyip Erdoğan var. Ben gerçekten bu hafta da özellikle bu İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası Cumhurbaşkanımızın gösterdiği o inanılmaz, insanüstü gayrete yakından şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanımızın arkasında yol yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Eminim sizler de öyle hissediyorsunuz. Dün MYK toplantımızı yaparken Cumhurbaşkanımız liderlerle görüşmek için 3-4 sefer toplantıdan çıkmak durumunda kaldı. Olağanüstü bir gayretle oradaki katliamın son bulması için mücadele eden Cumhurbaşkanımız var. Az önce bir basın bülteninde gördüm, İsrail Gazze'nin kuzeyindeki insanların bir an evvel, 24 saat içinde geri çekilmesi için uyarıda bulunmuş. Bu ne demek? Gazze'nin kuzeyini hiç sivillere bakılmaksızın vuracaklar demek. Rabb'im oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Orada insanların elektrik, su ve gıda ihtiyaçları karşılanamıyor. Biz oradaki kardeşlerimiz için dünyada hakkı haykıran Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yürüyen teşkilat mensupları olarak hakkın ve hakikatin yanında yer almaya devam edeceğiz."

        Kahramanmaraş'ın deprem sonrasında gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 76 gibi bir oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durduğunu belirten Kaya, partililerden yerel seçimlerde de aynı gayret ve özveriyle çalışmasını istedi.

        Ziyarette, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel hazır bulundu.

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