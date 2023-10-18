Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hak sahipleri ve muhtarların katılımıyla "Yerinde Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hak sahipleri ve muhtarların katılımıyla "Yerinde Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, projeyle ilgili bilinmesi gerekenleri hak sahipleriyle paylaştı.

        Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kentte 7 Yapım ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulduğunu ifade eden Şahin, proje kapsamında hibe ve kredi desteği miktarlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte güncellendiğini anımsattı.

        Yerinde Dönüşüm Projesi'nin yaşadığı yerden ayrılmak istemeyen vatandaşlar için önemli bir proje olduğunu ifade eden Şahin, projeye başvuruların sayısının 222 bine ulaştığını söyledi.

        Projenin tanıtılmasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Şahin, "Sizler mahallenizin önde gelenleri, kanaat önderlerisiniz. Bugün vatandaşımızı ve halkımızı bir arada tutup nasıl bir yöntem geliştirileceği noktasında öncülük edecek insanlarsınız. Katıldığım toplantılarda şunu fark ettim. Muhtarın konudan bilgisi var ama ahalinin bilgisi yok. Ahalinin bilgisi var, muhtarın yok. Muhtarlarımız bu süreçte oldukça fazla yoruldu. Bütün bu düzeltmeleri yapıp bundan sonraki süreçle ilgili de ne yapacağımız noktasında birlikte adım atacağız." diye konuştu.

        Şahin, daha sonra muhtar ve projeye başvuru yapan hak sahiplerinin sorularını yanıtladı.

        Programın devamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kurdukları stantlarda projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu

        Benzer Haberler

        Afşin'de güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı
        Afşin'de güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı
        "II. Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi"nin sertifika töreni Kahramanmara...
        "II. Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi"nin sertifika töreni Kahramanmara...
        Afşin'de ağır hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları sürüyor
        Afşin'de ağır hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları sürüyor
        Depremzede engelli gençler bir günlüğüne asker oldu
        Depremzede engelli gençler bir günlüğüne asker oldu
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
        Afşin'de kalıcı konutların dağıtımına 29 Ekim'den itibaren başlanacak
        Afşin'de kalıcı konutların dağıtımına 29 Ekim'den itibaren başlanacak