Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hak sahipleri ve muhtarların katılımıyla "Yerinde Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, projeyle ilgili bilinmesi gerekenleri hak sahipleriyle paylaştı.

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kentte 7 Yapım ve Dönüşüm Ofisi'nin kurulduğunu ifade eden Şahin, proje kapsamında hibe ve kredi desteği miktarlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte güncellendiğini anımsattı.

Yerinde Dönüşüm Projesi'nin yaşadığı yerden ayrılmak istemeyen vatandaşlar için önemli bir proje olduğunu ifade eden Şahin, projeye başvuruların sayısının 222 bine ulaştığını söyledi.

Projenin tanıtılmasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Şahin, "Sizler mahallenizin önde gelenleri, kanaat önderlerisiniz. Bugün vatandaşımızı ve halkımızı bir arada tutup nasıl bir yöntem geliştirileceği noktasında öncülük edecek insanlarsınız. Katıldığım toplantılarda şunu fark ettim. Muhtarın konudan bilgisi var ama ahalinin bilgisi yok. Ahalinin bilgisi var, muhtarın yok. Muhtarlarımız bu süreçte oldukça fazla yoruldu. Bütün bu düzeltmeleri yapıp bundan sonraki süreçle ilgili de ne yapacağımız noktasında birlikte adım atacağız." diye konuştu.

Şahin, daha sonra muhtar ve projeye başvuru yapan hak sahiplerinin sorularını yanıtladı.

Programın devamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kurdukları stantlarda projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.