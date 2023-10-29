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        Kahramanmaraş'ta aslına uygun yapılan padişah eşi çeyizi sergileniyor

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un aslına uygun hazırlanan çeyizinin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:46
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        Kahramanmaraş'ta aslına uygun yapılan padişah eşi çeyizi sergileniyor
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un aslına uygun hazırlanan çeyizinin yer aldığı sergi açıldı.

        Afşin Belediyesi ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan protokolle Sitti Mükrime Hatun'un çeyizi sim sırma işlemesiyle aslına uygun hazırlandı.

        Çeyiz, Afşin Belediyesi Lavanta Tarlası Tesisi'nde sergilenmeye başladı.

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın köklü çeyiz kültürü olduğunu söyledi.

        Geçmişteki kültürü geleceğe aktarmayı amaçladıkları anlatan Kaya, "Dulkadiroğlu Beyliği'nden Elbistan'dan saraya gelin giden Sitti Mükrime Hatun'un çeyizi bizim için çok önemli bir yere sahip. Osmanlı tarihi ve kentimizin tarihi üzerine geniş araştırma yapıyoruz. Kahramanmaraş'ın çeyize olan düşkünlüğü geçmiş tarihimize dayanmaktadır." dedi.

        Kaya, Sitti Mükrime Hatun'un düğününün 3 ay sürdüğü ve çeyizinin ise dillere destan olduğunun tarihsel kayıtlarda yer aldığını ifade etti.

        Çeyiz için ön çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Sitti Mükrime Hatun'un çeyiz çalışmaları kapsamında mutfak kültüründen tutun, giyim kültürüne, günlük hayattan, düğün, kına, özel günlerine kadar bütün eserleri araştırıldı. Bakır ürünlerden ahşap oyma sandıklara ve camekanlara, ahşap beşiklere, kına kıyafetinden gelinliğine, bindallısına, sabahlığına, seccadesine, abdest alacağı ibriğine kadar üretimini tamamlayarak güzel bir koleksiyon oluşturduk."

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