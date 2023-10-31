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        Depremin merkez üssünde kadınlar, pişirdikleri bazlamanın gelirini Gazze'ye gönderecek

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, bazlama yapıp satarak elde ettikleri Gazze'deki mağdurlara bağışlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:04
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        Depremin merkez üssünde kadınlar, pişirdikleri bazlamanın gelirini Gazze'ye gönderecek
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, bazlama yapıp satarak elde ettikleri Gazze'deki mağdurlara bağışlayacak.

        Barbaros İlkokulu Okul Aile Birliği, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Bağlıyım" kulübü gönüllüsü 50 kadın, Barbaros İlkokulu bahçesinde bazlama etkinliği düzenledi.

        Bazlama malzemelerini evlerinden getiren gönüllüler, hamur yoğurup pişirme işlemini yaptı. İmece usulü yapılan bazlamaların satışından elde edilen gelir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye gönderilecek.

        Sınıf öğretmeni Musa Sarı, velilerin girişimleri ile düzenlenen bazlama etkinliğine gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

        Gazze'deki savaş mağdurları için ne yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Sarı, "Velilerimizle birlikte bazlama etkinliğine karar verdik. Şu anda bu etkinliğimize 50 gönüllü velimiz katılmakta bazlamanın içine konan malzemelerini de velilerimiz kendileri evlerinden getirerek işçiliğini de burada velilerimiz kendileri yapmaktadır." diye konuştu.

        Gönüllülerden Hülya Tatlı da amaçlarının Gazzeli mağdurlara destek olmak olduğunu anlattı.

        İlknur Akdere de Kahramanmaraş olarak büyük bir deprem yaşadıklarını hatırlatarak, "Oradaki Müslüman kardeşlerimizin az da olsa ne yaşadıklarını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanından bizlere yardımlar geldi. Bizde şimdi Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geldiği kadarıyla onlara yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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