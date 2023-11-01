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        Kahramanmaraş'taki Değirmendere Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

        MANSUR ÖKSÜZ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Değirmendere Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:24
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        Kahramanmaraş'taki Değirmendere Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
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        MANSUR ÖKSÜZ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklardan dökülen Değirmendere Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Boynuyoğunlu Mahallesi kırsalından çıkan kaynak sularla beslenen şelale, yaklaşık 3 kilometrelik yolcuğun ardından Berke Barajı'na dökülüyor.

        Sonbaharın renkleriyle bütünleşen ve dron ile görüntülenen şelale ve çevresi, sık ormanları ve dereleri ile de dikkati çekiyor.

        Etrafı yoğun bitki örtüsüyle kaplı, muhteşem bir görselliğe sahip şelale, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle Karadeniz yaylalarındaki alışılagelmiş manzaraları aratmıyor.

        - Belediye başkanından davet

        Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, suların en az olduğu dönem olmasına rağmen bile şelalenin "gürül gürül" aktığını söyledi.

        Bölgenin doğa harikası olduğunu anlatan Doğan, "Değirmendere Şelalesi her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Özellikle sonbaharın renkleri ile doğayla iç içe geçirmek isteyenler burayı tercih ediyor." diye konuştu.

        Doğan, ilçenin zengin bitki örtüsü ve farklı iklimlerin kesişme noktasındaki konumuyla her mevsim insanların uğrak yeri olma özelliği taşıdığını ifade ederek, tatil yapmak isteyen doğaseverleri bölgeye davet etti.

        Özellikle şelalelerin, şehirden uzakta doğayla baş başa kalarak stres atmak isteyenlerin gözde mekanı olduğunu anlatan Doğan, bölgeye ulaşılması için yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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