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        Afşin'de organ ve doku bağışı bilgilendirme standı açıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Organ ve doku bağış haftası" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:34
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        Afşin'de organ ve doku bağışı bilgilendirme standı açıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Organ ve doku bağış haftası" dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Afşin Devlet Hastanesinde açılan stantta, organ bağışının önemine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Organ ve doku bağışı birim sorumlusu Özkan Aktaş, hafta dolayısıyla vatandaşlara organ bağışı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, organ bağışı süreci ve hangi organların bağışlanabileceği konusunda bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

        Stantların nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kurulduğunu aktaran Aktaş, "Halkımızda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Afşin Devlet Hastanemiz poliklinik katında açtığımız stantta vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz ve bağışlarını alıyoruz." diye konuştu.

        Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların taleplerinin alındığı stantta, Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fikri Şirin ve hastane idari müdürleri de organ ve doku bağışında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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