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        "Yedi Güzel Adam"ın kentinde edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

        Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta düzenlenen 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında "Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 23:02 Güncelleme: 10.12.2023 - 23:29
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        "Yedi Güzel Adam"ın kentinde edebiyat ödülleri sahiplerini buldu
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        Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta düzenlenen 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında "Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentte 7 gün boyunca düzenlediği organizasyon tamamlandı.

        Bu yıl "Edebiyat iyileştirir" sloganıyla gerçekleştirilen Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden şair ve yazarın katıldığı etkinliğin ödül töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        İbrahim Sadri'nin sunduğu ve edebiyat severlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, acı ve hüzün dolu bir yıl geçirdiklerini belirtti.

        Hem deprem hem de Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı bu yılki etkinliği buruk bir şekilde yaptıklarını ifade eden Güngör, 6 Şubat depremlerinde ve Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

        Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıktığını belirten Güngör, şehrin geçmişten bugüne edebiyat alanında birçok şair ve yazara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

        Organizasyonda ödül alan şair ve yazarları tebrik eden Güngör, "Kadimden beri var olan şiir ve edebiyat şehri ünvanımızı ve değerimizi UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil etmek için emin adımlarla bir yolculuk sürdürüyoruz. Şu anda yedek listede yer alıyoruz. İnşallah şehrimizin bu değerini UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ederek uluslararası alanda da tanıtımını ve turizm potansiyelini inşallah arttırmış olacağız." diye konuştu.

        - Ödüller

        Konuşmaların ardından "Şiir Ödülü" Ali Ural'a, "Öykü Ödülü" Aykut Ertuğrul'a, "Roman Ödülü" Murat Yanık'a, "Çocuk Edebiyatı Ödülü" Gökhan Ayçiçek'e, "Araştırma İnceleme Ödülü" İsmail Aydoğan'a, "Edebiyat Dergisi Ödülü" Müstakim Haksal'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Mehmet Doğan ile "Jüri Özel Ödülü" Filistinli yazar Khalli Assali'ye verildi.

        Bazı şair ve yazarlar aldıkları ödülü, 6 Şubat depremlerinde ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlere armağan etti.

        Etkinliğe, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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