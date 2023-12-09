Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında evlerin yapımı sürüyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremlerden etkilenen 11 ilin ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşması için hayata geçirilen proje kapsamında, Afşin ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde bir köy evinin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, depremlerin ardından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında kentin çeşitli noktalarında konutların yapıldığını söyledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde depreme dayanıklı konutlar oluşturmayı sürdürdüklerini dile getiren Güven, kentte "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin devam ettiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Güven, şunları kaydetti:

"Afşin'de yerinde dönüşüm devam ediyor. Kabaağaç Mahallesi'ndeyiz. Mustafa Kul amcanın yerinde dönüşüm temel atma programına geldik. Özellikle şunu istiyorum. Devletimizin sunduğu imkanlar çok güzel, bu işi yapan müteahhit grubu da var. Vatandaşların bir önce beklemeden yerinde dönüşüm işlemlerini yapıp inşaatlarına başlamalarını rica ediyorum. Belediye olarak biz ruhsatlandırma için hazır bekliyoruz. Lütfen vatandaşlar geç kalmasın, kalıcı konutlara bir an önce ulaşalım. Yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımızı, kalıcı konutlarına, depreme dayanıklı, dirençli konutlarına yerleştirelim istiyoruz. Bu anlamda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş olarak düştüğümüz yerden hep birlikte yeniden kalkacağız."