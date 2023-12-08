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        Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:31
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        Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu kapsamında, Çağlayancerit ilçesi Alikahya ve Elbistan ilçesi Atmalıkaşanlı bölgelerinde birer gün arayla teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen iki sığınak tespit edildi.

        Sığınaklarda yaşam malzemeleri ile deforme olmuş fotoğraf albümü bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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