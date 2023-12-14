"ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın ödülleri Kahramanmaraş'ta verildi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları ödüllerini törenle aldı.

İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen organizasyonda finale kalan 10 yarışmacı, çeşitli temalarla oluşturdukları konseptlerini Kahramanmaraş'taki bir otelin fuaye alanında sergiledi.

Jüri üyeleri, sergileme alanında inceleme yaptıkları konseptlere puan verdi. Değerlendirmenin ardından "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Yarışmada, "Gökkubbe" tasarımıyla Gökçe Enginer birinci, "Monet's Garden" tasarımıyla Ceyda Eylül Kaya ikinci ve "47 Ronın" tasarımıyla Aleyna Gürşahin ise üçüncü oldu.

Serginin yer aldığı otelde düzenlenen törenle derece elde eden katılımcılara ödülleri verildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törende, Türkiye’nin tekstil sektöründe söz sahibi ülkelerin arasında olduğunu ve Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin tekstiline yön verdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise yarışmanın tekstil sektörüne katkı sağlayacağını dile getirdi.

Her yıl ihracatçılara çeşitli destek verdiklerine dikkati çeken Kılıçkaya, şunları kaydetti:

"İhracat hazırlık aşamasından markalaşmaya, küresel tedarik zincirlerinden, tasarıma kadar, tasarımın her aşamasına kadar firmalara destek veriyoruz. 2023 yılında ihracatçımıza 7,5 milyar liralık destek verdik. Hizmet ihracatını da kattığımız zaman 9,4 milyar liralık bir desteği sunduk. Bu desteklerden de yaklaşık 20 bin firmamız faydalandı. İnşallah Meclis Genel Kurulunda bütçemiz onaylanacak. Bu bütçeyi yani ihracatçılarımıza ayırdığımız bütçeyi 22 milyar liraya çıkarıyoruz. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum."

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan da sektöre katkı yapan firmaları desteklemek, ihracatlarını artırmak ve kazanımlarını sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını belirtti.

Organizasyona Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ile davetliler katıldı.