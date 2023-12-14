Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın ödülleri Kahramanmaraş'ta verildi

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları ödüllerini törenle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın ödülleri Kahramanmaraş'ta verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları ödüllerini törenle aldı.

        İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen organizasyonda finale kalan 10 yarışmacı, çeşitli temalarla oluşturdukları konseptlerini Kahramanmaraş'taki bir otelin fuaye alanında sergiledi.

        Jüri üyeleri, sergileme alanında inceleme yaptıkları konseptlere puan verdi. Değerlendirmenin ardından "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu.

        Yarışmada, "Gökkubbe" tasarımıyla Gökçe Enginer birinci, "Monet's Garden" tasarımıyla Ceyda Eylül Kaya ikinci ve "47 Ronın" tasarımıyla Aleyna Gürşahin ise üçüncü oldu.

        Serginin yer aldığı otelde düzenlenen törenle derece elde eden katılımcılara ödülleri verildi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törende, Türkiye’nin tekstil sektöründe söz sahibi ülkelerin arasında olduğunu ve Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin tekstiline yön verdiğini söyledi.

        Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise yarışmanın tekstil sektörüne katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Her yıl ihracatçılara çeşitli destek verdiklerine dikkati çeken Kılıçkaya, şunları kaydetti:

        "İhracat hazırlık aşamasından markalaşmaya, küresel tedarik zincirlerinden, tasarıma kadar, tasarımın her aşamasına kadar firmalara destek veriyoruz. 2023 yılında ihracatçımıza 7,5 milyar liralık destek verdik. Hizmet ihracatını da kattığımız zaman 9,4 milyar liralık bir desteği sunduk. Bu desteklerden de yaklaşık 20 bin firmamız faydalandı. İnşallah Meclis Genel Kurulunda bütçemiz onaylanacak. Bu bütçeyi yani ihracatçılarımıza ayırdığımız bütçeyi 22 milyar liraya çıkarıyoruz. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum."

        ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan da sektöre katkı yapan firmaları desteklemek, ihracatlarını artırmak ve kazanımlarını sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını belirtti.

        Organizasyona Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 4 bina patlayıcı kullanılarak yıkıld...
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 4 bina patlayıcı kullanılarak yıkıld...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Bir pastaya TC kimlik numarası
        Bir pastaya TC kimlik numarası
        Kahramanmaraş'ta çarpışan ambulans ile otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta çarpışan ambulans ile otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Elbistan'da sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor
        Elbistan'da sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor
        Kahramanmaraş'ta Filistinli çocuklar için kermes düzenledi
        Kahramanmaraş'ta Filistinli çocuklar için kermes düzenledi