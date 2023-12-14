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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:18
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada il dışından kente sentetik uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan KOM Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmaniye-Kahramanmaraş karayolu kırsal Kılılı Mahallesi girişinde önlem aldı.

        İ.A. idaresindeki plakası açıklanmayan otomobili durduran ekiplerce, yapılan aramada, 10 bin 739 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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