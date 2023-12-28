Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta duran

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta duran
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

        Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 46 FB 009 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi.

        5 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş´ta 2 zincirleme kaza: 15 yaralı
        Kahramanmaraş´ta 2 zincirleme kaza: 15 yaralı
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenle...
        Kahramanmaraş'ta şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenle...
        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine baş...
        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine baş...
        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı