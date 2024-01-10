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        Göksun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:21
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        Göksun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

        Dün akşam başlayan sağanağın yerini kara bırakmasıyla ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz Göksun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yerleşim yerlerine ulaşımı açık tutmak için teyakkuz halinde. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgede arterler ulaşıma açık tutuluyor. Yoğun kar yağışı sonrası Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, birçok kırsal mahalleye ulaşım sağlayan Soğukpınar Grup Yolunda derhal kar küreme çalışmalarına başladı. Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilerek yerleşim yerleri ulaşıma açık tutuldu."

        Açıklamada, vatandaşların her türlü olumsuzlukta, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153'ten yardım istemeleri gerektiği hatırlatıldı.

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