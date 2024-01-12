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        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:19
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        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (49) Onikişubat ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        Hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen A.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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