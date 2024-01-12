Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (49) Onikişubat ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Hükümlü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen A.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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