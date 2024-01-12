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        Kahramanmaraş'ta bebek maması içerisinde uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bebek maması içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:41
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        Kahramanmaraş'ta bebek maması içerisinde uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bebek maması içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Otobüsteki yolculardan M.M.Y'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada bebek maması içerisine gizlenmiş yaklaşık 570 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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